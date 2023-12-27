Топ-6 самых громких скандалов в шоу-бизнесе в 2023 году

"Утро.ру" составило свой рейтинг самых громких звездных новостей

Уходящий год для российского шоу-бизнеса оказался непростым. Отмены концертов, внутренние разбирательства и преследования – это то, с чем пришлось столкнуться отечественным звездам в 2023 году. "Утро.ру" выбрало топ-6 самых громких скандалов за последние 12 месяцев.

1. Возвращение Пугачевой в Россию

Тайное прибытие Примадонны на Родину через сухопутную границу обсуждали, пожалуй, все. Сразу после этого стали появляться слухи, что артистка приехала утрясти кое-какие домашние дела и записать несколько песен. После ее отъезда появилась информация, что артистка готова выступить перед россиянами, но выставила резкий ультиматум для возвращения в Москву.

2. Отказы звезд выступить на патриотическом концерте у Кремля

В конце сентября в столице состоялись праздничные события по поводу референдумов. На пышные гуляния были приглашены многие звезды, которые поддерживают Россию. Список участников был опубликован незадолго до выступлений, но как пришло время развлекать публику, звезды стали массово отказываться от участия в мероприятии. Они заявили, что были не в курсе того, что находятся в списке, и у них есть другие дела. Позже стало известно, что такую афишу выпустили по ошибке.

3. Выступление Ахеджаковой с украинским флагом

Актриса Лия Ахеджакова продолжила работать за границей, после того, как у нее возникли проблемы в России. Вскоре в Сети появилось видео, как актриса держит на сцене украинский флаг – это спровоцировало грандиозный скандал, а некоторые общественники посоветовали ей сходить к психиатру. Позже сама Ахеджакова пояснила, что это ей дал какой-то парень в подарок, когда подносил цветы – она думала, что это обычный шарфик и даже не обратила внимания на его цвета.

4. Возвращение Шарлота в Россию

Молодой и провокационный певец, который демонстративно сжег свой российский паспорт, решил вернуться обратно в Россию из Армении, куда эмигрировал. Перед этим он стал просить у своих поклонников деньги на билет. После возвращения его сразу же задержали правоохранители, и теперь Шарлоту грозит уголовный срок.

5. Жизнь Бурковского в США

Интерес публики к актеру Андрею Бурковскому был крайне высок. Он не стал высказываться прямо на политическую тему в России, но, тем не менее, поддержал Израиль. Вскоре стало известно, что даже во время отъезда он не переставал работать в российских проектах и зарабатывать деньги.

6. Вечеринка Ивлеевой

Скандальное событие под конец года произвело эффект разорвавшейся бомбы. Многие россияне увидели в этом оскорбление, и в итоге артистам пришлось массово оправдываться за участие в вечеринке. Их это не спасло, и теперь оскандалившихся звезд решили вырезать из эфира на ТВ. Вероятно, это только начало всех разбирательств.