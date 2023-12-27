Глаз почти не открывается: что происходит со здоровьем сбежавшего Назарова*

Глаз почти не открывается: что происходит со здоровьем сбежавшего Назарова*
Дмитрий Назаров*. Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Подписчики предположили у артиста проблемы со спиртным или последствия инсульта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ДМИТРИЕМ ЮРЬЕВИЧЕМ НАЗАРОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ДМИТРИЯ ЮРЬЕВИЧА НАЗАРОВА

Сбежавший за границу Дмитрий Назаров* не упускает возможности лишний раз плюнуть в сторону бывших соотечественников. На сей раз "героями" его выступления стали участники "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Однако поклонники забеспокоились больше о здоровье самого актера.

Известно, что давным-давно актер получил травму лица, из-за чего он смотрит с легким прищуром всю жизнь. Но пользователи сети считают, что сейчас этот признак слишком ярко выражен. Часть поклонников предположило, что беглый актер либо злоупотребляет спиртным (хотя в одном из интервью Назаров* говорил, что пить бросил), либо мучается последствиями инсульта.

Подписчики обратили внимание на слишком изменившийся внешний облик актера, отметив, что за год беглой жизни он очень постарел. Нашлись и те, кто не поверил в признание о трезвости и решил, что так плохо актер выглядит из-за пьянства.

"Бедолага, совсем скоро сопьется. Лицо в никуда", – сетовали подписчики.

Часть смотревших видео на вид Назарова* внимания не обратили. Их взволновало больше новое стихотворение актера, которое тот посвятил Насте Ивлеевой, Филиппу Киркорову и другим знаменитостям, принявшимся извиняться за участие в "голой" вечеринке. Для эффектности актер написал его в стиле нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Ранее мы писали, что Дмитрий записал видео, полное раскаяния и просьб отправить его с выступлениями в Донецк и Луганск, однако, учитывая его постоянные оскорбительные памфлеты, многие не поверили в эти извинения.

*признан иноагентом в РФ

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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