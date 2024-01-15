Какие наказания получили участники "голой вечеринки"

Артисты лишились эфиров и контрактов

Конец декабря 2023 года запомнился миллионам россиян громким светским скандалом, в результате которого некоторые отечественные артисты мгновенно пропали из новогодних развлекательных программ. Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие звезды подверглись остракизму за нарочито вульгарное поведение на "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой.

К слову, сама Анастасия Ивлеева уже успела найти "козла отпущения". По мнению блогерши, ответственность за организацию скандальной тусовки должна нести не она. Впрочем, суд уже назначил звезде административное наказание в виде штрафа. А ведь после разрыва ряда контрактов денег у артистки все меньше и меньше.

Куда более суровое наказание получил главный виновник торжества – рэпер VACIO, – который забыл, как нужно надевать носки. Перед судом он предстал в куда более скромном виде, что, к слову, не спасло его от административного ареста.

Особое внимание россиян было приковано к Филиппу Киркорову. После участия в "голой вечеринке" он пропал из новогодних телепередач. Поп-король не стал дожидаться более сурового наказания и в качестве извинений перед народом финансово поддержал жителей Белгорода, но сам на всякий случай покинул страну.

Деньги для помощи согражданам, пострадавшим от террористической атаки ВСУ решила собрать и Ксения Собчак. О простых россиянах скандально известная блогерша вспомнила после волны жесткой критики.

Певица Лолита Милявская и раньше строила карьеру на эпатажных образах, однако на сей раз решила обратиться к россиянам со слезами на глазах. Звезда призвала поклонников поддержать сбор средств своей подруги по несчастью. Прочем, это не спасло артистку от отмены концертов.