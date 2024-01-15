Какие наказания получили участники "голой вечеринки"

Анастасия Ивлеева. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com VACIO. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / https://t.me/moscowcourts
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Ксения Собчак. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артисты лишились эфиров и контрактов

Конец декабря 2023 года запомнился миллионам россиян громким светским скандалом, в результате которого некоторые отечественные артисты мгновенно пропали из новогодних развлекательных программ. Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие звезды подверглись остракизму за нарочито вульгарное поведение на "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой.

К слову, сама Анастасия Ивлеева уже успела найти "козла отпущения". По мнению блогерши, ответственность за организацию скандальной тусовки должна нести не она. Впрочем, суд уже назначил звезде административное наказание в виде штрафа. А ведь после разрыва ряда контрактов денег у артистки все меньше и меньше.

Анастасия Ивлеева. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

Куда более суровое наказание получил главный виновник торжества – рэпер VACIO, – который забыл, как нужно надевать носки. Перед судом он предстал в куда более скромном виде, что, к слову, не спасло его от административного ареста.

VACIO. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / https://t.me/moscowcourts

Особое внимание россиян было приковано к Филиппу Киркорову. После участия в "голой вечеринке" он пропал из новогодних телепередач. Поп-король не стал дожидаться более сурового наказания и в качестве извинений перед народом финансово поддержал жителей Белгорода, но сам на всякий случай покинул страну.

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Деньги для помощи согражданам, пострадавшим от террористической атаки ВСУ решила собрать и Ксения Собчак. О простых россиянах скандально известная блогерша вспомнила после волны жесткой критики.

Ксения Собчак. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Певица Лолита Милявская и раньше строила карьеру на эпатажных образах, однако на сей раз решила обратиться к россиянам со слезами на глазах. Звезда призвала поклонников поддержать сбор средств своей подруги по несчастью. Прочем, это не спасло артистку от отмены концертов.

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Фоторепортаж
Каким звездам испортила жизнь Ксения Собчак
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Алишер Моргенштерн. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Охамевшая Сердючка получила по заслугам

Артисту надавали по шапке за границей

Простой тест на эрудицию: оцените свой кругозор

Проверьте свои познания

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей