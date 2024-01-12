Антонов придумал наказание для Киркорова и Лолиты

Композитор выступил с инициативой

Скандальное поведение отечественных звезд, принявших участие в так называемой "голой вечеринке", вызвало возмущение и негодование не только у обычных людей, но у других знаменитостей. Народный артист России Юрий Антонов даже придумал наказание для Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской и других проштрафившихся коллег.

Они, к слову, старательно пытаются отмыться от позора, а точнее откупиться. К примеру, поп-король направил финансовую помощь жителям Белгорода, пострадавшим от ракетного удара преступного киевского режима. Ксения Собчак тоже объявила сбор для сограждан.

Лолита Милявская вышла в эфир со слезами на глазах и призвала россиян поддержать инициативу телеведущей. Впрочем, россияне знают певицу по совершенно иным образам, поэтому далеко не все поверили в искренность звезды.

И Филипп Киркоров, и Лолита Милявская давно оседлали тему эпатажа и порой хайповали не за счет вокальных способностей, а из-за скандальных образов, выступая чуть ли не в раздетом виде. Вот эту лавочку и предложил прикрыть Юрий Антонов.

Композитор призвал ввести дресс-код для артистов, которые появляются на сцене в обнаженном или полуобнаженном виде. По его словам, звездам следует соблюдать нормы морали.

"Я считаю, что артисты могут ходить как хотят, но они должны быть одеты", – подчеркнул Юрий Антонов.

По мнению исполнителя, и Филипп Киркоров, и Лолита Милявская, и другие звезды вольны сами выбирать для себя наряды, однако должны выходить к публике только в одетом состоянии. При этом артист призвал не вводить запрет на конкретные предметы гардероба, как то было в СССР.