Самбурская шокировала поклонников откровенным фото в купальнике

На снимках актриса на пляже с кошкой

Королева провокационных снимков Настасья Самбурская поделилась откровенными фотографией в своих социальных сетях. На ней звезда "Универа" стоит на пляже в миниатюрном купальнике, в руках над головой она держит кошку.

Однако поклонников не заинтересовал ни размер бикини, ни кошка в странном положении. Фанаты осыпали фигуру 36-летней Самбурской комплиментами. Особенно поклонников шокировал рельефный пресс Настасьи.

"Фигура топ! Очень вдохновляет", — написали комментаторы под снимком в блоге.

В прошлом году Настасья призналась, что идеальной фигурой она обязана не только тренажерам. Звезда рассказала, что сидит на жесткой диете. В меню актрисы и сейчас только белок и клетчатка, а вот дрожжи, сладкое, соусы и даже фрукты под строжайшим запретом.

Диета дается артистке очень сложно, иногда даже приходится поплакать, чтобы выпустить пар, призналась своим подписчикам Настасья. Однако результатом Самбурская довольна, ведь ее вес снизился до 58 килограммов.

Впрочем, некоторые поклонники считают, что худеть Самбурской ни в коем случае не нужно. Под снимком звезды написали, что талия кошки более объемная, чем у Настасьи. А кто-то даже пожалел мужчину артистки, ведь, по их мнению, бедолаге теперь не за что подержаться.

Ранее Настасья Самбурская закатила скандал на закрытой премьере.