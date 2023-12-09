Самбурская закатила скандал на закрытой премьере

Самбурская закатила скандал на закрытой премьере
Настасья Самбурская. Фото: Petrov Sergey/news.ru globallookpress.com
Актриса набросилась на корреспондента, стоявшего рядом с камерой в руках

Настасья Самбурская отличилась на закрытом мероприятии, посвященном премьере гастрономического мюзикла. Актриса накинулась на снимающего ее корреспондента канала МУЗ-ТВ с требованиями перестать ее снимать. Причин запрета Самбурская не пожелала озвучить.

Напомним, Настасья Самбурская – одна из самых красивых и эффектных представительниц киноиндустрии. Ее прославила роль Кристины в нашумевшем сериале "Универ". После него в фильмотеке актрисы появились такие ленты, как "Верни мою любовь", "Ласточкино гнездо" и другие. Во всех картинах Самбурская представала яркой и заметной.

Дерзкая Настасья регулярно радует фанатов откровенными фотографиями. Она не любит рассказывать о глубоко личном, однако не стесняется выложить снимки, на которых изображены пикантные части ее сочного тела. Недавно актриса проспонсировала съемки короткометражной ленты, в которой предстала в постели с двумя крепкими красавчиками.

Некоторое время назад стало известно, что съемки "Универа" возобновились, однако Самбурской там уже не будет. Актриса отказалась от предложения создателей ситкома, потому что размер гонорара ее не устроил.

Ранее мы писали, что Настасья Самбурская выложила кадры с очередной фотосессии, на которой она играла роль горячей сексуальной кошечки.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
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