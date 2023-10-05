Появилось откровенное фото Самбурской с двумя мужчинами в постели

Звезда сама подобрала себе партнеров

Актриса Настасья Самбурская снялась в короткометражной картине "Тереза". Для нее это стало первой работой, которую она полностью проспонсировала, поэтому артистка могла спокойно командовать парадом.

В одной из сцен Самбурская снялась вместе с двумя молодыми и привлекательными актерами – откровенное фото, как артистка лежит с двумя мужчинами в постели появилось в Сети. Его опубликовала сама знаменитость на своей странице в соцсетях.

Артистка неоднократно привлекала внимание к картине с помощью пикантных фото. Для промо Самурская снялась полностью раздетой, позируя на рядом с кроватью с атласным постельным бельем.

О чем именно будет фильм "Тереза" не сообщается. Сама актриса рассказывала, что решила снять короткометражку, поскольку не получала интересных предложений от режиссеров. В итоге она сама нашла подходящий сценарий и занялась съемками.

Тем не менее, несмотря на все усилия, кинолента пока не получила прокатного удостоверения. Такой расклад вывел Самбурскую из себя. Она возмущалась, что фильм "Каха 2" со сценой оправдания насилия был допущен до показа, а ее работа нет. Зато после съемок у артистки появился богатый арсенал откровенных фото, которые она периодически показывает поклонникам.

Ранее артистка опубликовала снимок без ретуши и косметики.