Ярушин осадил Самбурскую после резкого заявления об "Универе"

Актер поделился мыслями об отсутствие коллеги в проекте

Спустя три года на экраны возвращается нашумевший сериал "Универ". Для поклонников ситкома эта новость стала особенно приятной. Хотя бы потому, что на экране они увидят давно забытых героев. К примеру, стало известно, что в сериале примет участие любимый многими "Кузя" в исполнении Виталия Гогунского.

Правда, есть и те, кто принял решение не возвращаться к работе в "Универе". К большому сожалению поклонников, Настасья Самбурская отклонила предложение создателей сериала. Причем высказалась о проекте довольно резко. Как оказалось, ее не устроил размер гонорара.

По ее мнению, с момента последних съемок зарплата должна была вырасти, но продюсеры не смогли подобрать комфортные для обеих сторон условия. Отказ звезды обсуждают не только поклонники, но и коллеги по цеху.

Так, например, Стас Ярушин осадил Анастасию Самбурскую. Отсутствие коллеги по творческому цеху его ничуть не расстроило. Более того, он даже по ней не скучает.

"Так сложилось, такова жизнь. Нет ее в сериале, ничего страшного. Я считаю, что не бывает незаменимых людей, все равно что-то да придумали", – высказался Стас Ярушин.

Ранее "Утро.ру" писало, как одного из актеров "Универа" оклеветали

