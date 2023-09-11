Кадры родившей ребенка Самбурской слили в Сеть

Кадры родившей ребенка Самбурской слили в Сеть
Настасья Самбурская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ранее появились снимки беременной артистки

Сегодня Настасья Самбурская может похвастаться внушительным списком профессиональных достижений. Она построила актерскую карьеру, добилась успеха как певица, проявила себя как телеведущая и блогер. А вот в личной жизни брюнетке не так повезло. Замужем звезда сериала "Универ. Новая общага" была всего один раз, да и то неудачно.

Самбурская не скрывает, что мечтает о семье. Однако ей пока не удалось встретить подходящего мужчину и ощутить радость материнства. Зато актриса смогла примерить на себя роль новоиспеченной мамы во время съемок.

Накануне в блоге знаменитости появился довольно необычный контент. На одном из роликов звезда предстала с накладным животом. Судя по всему, артистке доверили роль беременной женщины. А затем в Сеть слили кадры уже родившей Самбурской с ребенком на руках. Экранной "дочерью" звезды оказался потрепанный реквизит в виде младенца, завернутого в пеленку. На видео актриса держит куклу на руках в комнате, напоминающей больничную палату, и демонстрирует ее лицо.

"Солнышко, я поздравляю. У тебя вот такая страшная дочь", – в шутку сообщила звезда.

Фото: соцсети

"Отцом" экранного ребенка, как уточнила Настасья Самбурская позже, стал Гарик Харламов. Вероятно, актеры сыграли роль родителей в новом проекте вместе. Но где именно они снялись – пока остается загадкой.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что Самбурская в платье с разрезом до бедра взбудоражила публику.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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