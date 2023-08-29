Самбурская в платье с разрезом до бедра взбудоражила публику

Самбурская в платье с разрезом до бедра взбудоражила публику
Настасья Самбурская. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Актриса потрясла народ своей внешностью

Российская актриса Настасья Самбурская является одной из самых ярких и сексуальных звезд российского шоу-бизнеса. 

В 2012 году она начала карьеру певицы, выпустив дебютный сингл "Ты попал". В октябре 2016 года выпустила клип на песню "Плохие мальчики". Слава пришла к Самбурской после съемок в сериале "Универ. Новая общага". Сейчас актриса активно развивает соцсети и берется за разные проекты. 

На днях Настасья Самбурская появилась в киноцентре "Октябрь" на презентации сезона онлайн-платформы Okko. Гостям показали премьеры грядущей осени – "Секс. До и после", "Мамонты", "Ира", "Постучись в мою дверь", "Министерство всего хорошего" и другие.

Фото: thevoicemag

Среди приглашенных были Марина Александрова, Дарья Мороз, Екатерина Варнава и другие знаменитости. Однако всех затмила Настасья Самбурская. Она сразила всех наповал своим внешним видом. На звезде было атласное зеленое платье с разрезом до бедра.

36-летняя звезда вышла на ковровую дорожку с роскошной укладкой и ярким макияжем со стрелками и акцентом на красные губы. Завершали образ красные туфли и зеленая сумочка в тон платью. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Самбурская возбудила россиян кадрами в тесном белье. 

Источник: thevoicemag.ru ✓ Надежный источник
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