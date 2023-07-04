"Секс-терапия": оголившаяся Штурм оправдалась за развратное поведение

Актриса объяснилась за провокационные снимки в голом виде

Вспомните о том, как Алексей Панин любит оголяться на нудистских пляжах. А теперь о том, как часто обнаженная Любовь Толкалина сливается с природой? Так вот видеть неприкрытые части тела подписчикам Натальи Штурм приходится гораздо чаще.

И вот, наконец-то, все, кто хотел "развидеть" чересчур пикантные снимки исполнительницы, прославившейся одной лишь песней "Школьный роман", смогут понять, к чему была эта карательная откровенность.

Оказывается, что каждый раз, когда в жизни Натальи Штурм случалась ситуация, которая травмировала или нервировала ее, она тот час же тянулась к камере и бралась за лямочку сарафана. Это комфортный для нее способ, призналась она журналистам, прожить стрессовый момент.

"Секс-терапия для меня – лучший выход", – оправдалась за развратное поведение неоднократно оголившаяся Штурм.

Добавила Наталья Штурм и то, что, по ее мнению, она совершает благое дело. Ведь каждый, кто посетит ее блог, сможет переключиться с негативных эмоций на радостные.

Кроме того, не преминула на возможностью подчеркнуть то, что посетители ее странички от выкладываемых ею снимков оказываются в диком восторге. Все они, по словам Натальи Штурм, искренне благодарят артистку за подаренные им впечатления.

