"Секс-терапия": оголившаяся Штурм оправдалась за развратное поведение

"Секс-терапия": оголившаяся Штурм оправдалась за развратное поведение
Наталья Штурм. Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актриса объяснилась за провокационные снимки в голом виде

Вспомните о том, как Алексей Панин любит оголяться на нудистских пляжах. А теперь о том, как часто обнаженная Любовь Толкалина сливается с природой? Так вот видеть неприкрытые части тела подписчикам Натальи Штурм приходится гораздо чаще.

И вот, наконец-то, все, кто хотел "развидеть" чересчур пикантные снимки исполнительницы, прославившейся одной лишь песней "Школьный роман", смогут понять, к чему была эта карательная откровенность.

Оказывается, что каждый раз, когда в жизни Натальи Штурм случалась ситуация, которая травмировала или нервировала ее, она тот час же тянулась к камере и бралась за лямочку сарафана. Это комфортный для нее способ, призналась она журналистам, прожить стрессовый момент.

"Секс-терапия для меня – лучший выход", –  оправдалась за развратное поведение неоднократно оголившаяся Штурм.

Добавила Наталья Штурм и то, что, по ее мнению, она совершает благое дело. Ведь каждый, кто посетит ее блог, сможет переключиться с негативных эмоций на радостные.

Кроме того, не преминула на возможностью подчеркнуть то, что посетители ее странички от выкладываемых ею снимков оказываются в диком восторге. Все они, по словам Натальи Штурм, искренне благодарят артистку за подаренные им впечатления.

Источник: PROzvezd ✓ Надежный источник
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