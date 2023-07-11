Фото новорожденного сына звезды "Тату" Катиной слили в Сеть

Певица родила второго ребенка

Звезда "Тату" воспитывает сына, которого родила в браке с рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. Однако ребенок не сумел спасти их отношения, и вскоре супруги объявили о разводе. К счастью, Лена Катина не поставила крест на своей личной жизни и вышла замуж еще раз – за миллионера Дмитрия Спиридонова, который, напомним, болен раком.

О важном событии стало известно летом прошлого года, а позже публика стала подозревать певицу в беременности из-за изменений в фигуре. Да, и она сама не смогла не поделиться с поклонниками радостной новостью о том, что ждет второго ребенка. Сегодня у пары родился наследние: звезда подарила своему супругу сына.

"В 9 часов 19 минут я стал батей. Спасибо моей Лене. Люблю вас!" – обратился к Катиной счастливый супруг.

Более того, он уже успел слить в Сеть фотографию новорожденного малыша. Его лица, правда, не видно. Новоиспеченного отца сняли с запеленутым ребенком на руках. Зато нельзя не обратить внимание на то, как счастлив Дмитрий! Уж очень нежно он держит своего сына, которому дали имя Демьян.

Стоит отметить, что бизнесмен до брака со звездой группы "Тату" категорически отказывался строить союз с женщинами, у которых уже есть дети. Связано это было с боязнью не найти общий язык с ребенком. К счастью, у Дмитрия с сыном Лены Катиной сложились идеальные отношения.