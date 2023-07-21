Оставил жену с ребенком: ради кого Прилучный бросил новую семью

Оставил жену с ребенком: ради кого Прилучный бросил новую семью
Павел Прилучный. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер уехал из дома

Исполнитель главной роли в сериале "Мажор" после громкого развода с Агатой Муцениеце нашел утешение в объятиях молодой коллеги по творческому цеху. Новой женой актера стала Зепюр Брутян, которая уже успела подарить своему благоверному сына. Поклонники не уставали восхищаться тем, как изменился Павел Прилучный в новых отношениях

Новоиспеченная мамочка время от времени показывала, как ее радует звездный избранник. В ее соцсетях постоянно мелькают фотографии и видео с роскошными букетами цветов. Пока Зепюр Брутян сидит в декрете, ее муж активно работает, но всегда бежит домой к своей новой семье. 

Однако на днях публику взволновал внезапный отъезд Павла Прилучного из дома. "Мажор" оказался за границей, причем без новорожденного сына и красавицы-жены – их он оставил в России. У поклонников появились тревожные мысли, а также вопрос: почему и ради кого актер бросил новую семью? 

К счастью, конфликтов в звездном браке не было. Улетел артист в Дубай по работе. Он занят в проекте Сарика Андреасяна, ради которого и расстался с самыми дорогими людьми. Стоит отметить, что вчера в соцсетях Зепюр Брутян появилось свежее видео, посмотрев которое, можно предположить, что муж уже вернулся домой. 

"Два дня не виделись. Ощущение, что месяц", – подписала кадры актриса. 

Супруга "мажора" довольно активно общается с поклонниками. Она делится не только семейными снимками, но и подробностями своих проблем. Так, "Утро.ру" рассказывало, что возлюбленная Павла Прилучного пожаловалась на приступы. 

Источник: Утро.ру • Требует проверки
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