Горячая кошечка Настасья Самбурская порадовала поклонников откровенным снимком

Горячая кошечка Настасья Самбурская порадовала поклонников откровенным снимком
Настасья Самбурская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Звезда "Универа" выложила кадры знойной фотосессии, представ перед подписчиками в образе кошки

Актриса Настасья Самбурская по праву считается одной из самых ярких красоток российского шоу-бизнеса. Известность она приобрела после роли Кристины в сериале "Универ", а затем сыграла еще несколько ролей в кинолентах "Беспринципные", "Верни мою любовь", "Ласточкино гнездо" и другие.

Во всех фильмах Самбурская привлекала поклонников восхитительными сочными формами и яркой, заметной внешностью. Ее фотографии вызывают у подписчиков массу восторга и меньше двух сотен лайков и прочих реакций никогда не собирают.

Некоторое время назад звезда "Полицейского с YouTube" снова сделала подарок подписчикам, выложив свежие кадры с последней фотосессии. Восторженные фолловеры пристально рассматривали кадры, где их любимица предстала в сексуальном черном корсете, аппетитно облегающем ее точеную фигурку, и не менее эротичных чулках.

 Фото: социальные сети 

"Лучший подарок на Новый год – почувствовать себя сексуальной и загадочной кошкой. Фыр-р-рр", – подписала актриса один из кадров.

Взрыв восхищенных отзывов не смолкал еще долго. Самбурскую называли царицей, взгляд которой способен остановить весь мир вокруг. Ей признавались в любви и засыпали комплиментами. А рассмотрев, что на одном из кадров актриса сидит у рояля, подписчик тут же сообщил, что мчится записываться на ближайшие курсы по игре на этом музыкальном инструменте.

Ранее мы писали, что в юности Настасье Самбурской нанес травму низкорослый мужчина.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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