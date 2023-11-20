Как выглядит красавица Самбурская после избиения бывшим мужем Дыцевичем

Для актера внешность имеет решающее значение. Но Кирилл Дыцевич мог оставить свою бывшую жену Настасью Самбурскую уродом, избивая ее.

С 10 ноября 2017 по январь 2018 года Настасья Самбурская была замужем за белорусским киноактером. Фактически их брак был куда короче. Но и это время она вспоминает с ужасом.

"Начал мне говорить: "Проститутка, иди, откуда пришла". А это моя квартира, на секунду. И он меня бьет по лицу. Начались толкания, разбилась ваза, разбилась люстра, я наступила на осколки, у меня нога в крови. Я выскочила из квартиры, позвонила помощнице и попросила ее вызвать полицию", – рассказывала актриса в одном из интервью.

Когда дебошир потом сошелся с актрисой Кристиной Вайнас, которая родила от него сына Марселя, то продолжил заниматься рукоприкладством. "Так вышло, что он очень сильно и часто поднимал руку. И много еще всего, чего бы я в своей жизни не хотела…", – позже признается Вайнас. Мол, благоверный с миловидной внешностью не щадил Кристину даже во время беременности, а после рождения сына стал избивать еще сильнее. "Я постоянно просила его бросить, но он не замечает алкоголизма. Беременная я не так часто получала, как после родов. Потом стало хуже", – сообщила жена.

А как после избиения теперь уже бывшим мужем выглядит 36-летняя красавица Самбурская? Синяки, ссадины, и шрамы не видны, от былого насилия и рукоприкладства не осталось и следа. И сегодня звезда "Универа" поражает и восхищает своим цветущим видом, красивой коже, точеной фигурой. Дай бог, чтобы сволочи и драчуны не встречались на ее пути!