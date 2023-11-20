Как выглядит красавица Самбурская после избиения бывшим мужем Дыцевичем

Как выглядит красавица Самбурская после избиения бывшим мужем Дыцевичем
Фото: Утро.ру
Для актера внешность имеет решающее значение. Но Кирилл Дыцевич мог оставить свою бывшую жену Настасью Самбурскую уродом, избивая ее.

С 10 ноября 2017 по январь 2018 года Настасья Самбурская была замужем за белорусским киноактером. Фактически их брак был куда короче. Но и это время она вспоминает с ужасом.

"Начал мне говорить: "Проститутка, иди, откуда пришла". А это моя квартира, на секунду. И он меня бьет по лицу. Начались толкания, разбилась ваза, разбилась люстра, я наступила на осколки, у меня нога в крови. Я выскочила из квартиры, позвонила помощнице и попросила ее вызвать полицию", – рассказывала актриса в одном из интервью.

Когда дебошир потом сошелся с актрисой Кристиной Вайнас, которая родила от него сына Марселя, то продолжил заниматься рукоприкладством. "Так вышло, что он очень сильно и часто поднимал руку. И много еще всего, чего бы я в своей жизни не хотела…", – позже признается Вайнас. Мол, благоверный с миловидной внешностью не щадил Кристину даже во время беременности, а после рождения сына стал избивать еще сильнее. "Я постоянно просила его бросить, но он не замечает алкоголизма. Беременная я не так часто получала, как после родов. Потом стало хуже", – сообщила жена.

Фото: Утро.ру

А как после избиения теперь уже бывшим мужем выглядит 36-летняя красавица Самбурская? Синяки, ссадины, и шрамы не видны, от былого насилия и рукоприкладства не осталось и следа. И сегодня звезда "Универа" поражает и восхищает своим цветущим видом, красивой коже, точеной фигурой. Дай бог, чтобы сволочи и драчуны не встречались на ее пути! 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Никакого БРИКС: Россия лишилась важного союзника

Новый президент Аргентины обещает сотрудничать только со "свободным миром"

Никакого БРИКС: Россия лишилась важного союзника

Новый президент Аргентины обещает сотрудничать только со "свободным миром"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей