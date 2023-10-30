Самбурская в кружевном белье засветила лишнее – откровенное фото

Округлости знаменитости восхитили мужчин

Многие российские звезды не стесняются показывать свое подтянутое тело публике. Красивые артистки часто привлекают внимание к собственной персоне именно горячим контентом. Например, любимица публики Анастасия Самбурская регулярно радует своих поклонников откровенными съемками.



Новый контент знаменитости не разочаровал поклонников. Красотка вышла в эфир на своей странице в социальных сетях без одежды. Анастасия наделали лишь кружевное нижнее белье и в таком виде предстала перед публикой. Пышные формы артистки привели представителей мужского пола в восторг.



Стоит отметить, что кружева неплотно прикрыли роскошный бюст звезды нашумевшего в свое время телесериала "Универ", так что все желающие получили возможность рассмотреть самые сокровенные уголки тела знаменитости. Впрочем, засветившую лишнее Анастасию этот пикантный факт явно не смущает.





Соблазнительный образ артистка дополнила ярким макияжем: подведенные алой помадой губы выглядят очень притягательно. Поклонники знаменитости всегда рады полюбоваться ее идеальными формами.

К слову, ранее Ярушин и Хилькевич подняли на смех Самбурскую за скандал с деньгами

