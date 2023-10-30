Самбурская в кружевном белье засветила лишнее – откровенное фото

Самбурская в кружевном белье засветила лишнее – откровенное фото
Анастасия Самбурская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.http://globallookpress.com
Округлости знаменитости восхитили мужчин

Многие российские звезды не стесняются показывать свое подтянутое тело публике. Красивые артистки часто привлекают внимание к собственной персоне именно горячим контентом. Например, любимица публики Анастасия Самбурская регулярно радует своих поклонников откровенными съемками.

Новый контент знаменитости не разочаровал поклонников. Красотка вышла в эфир на своей странице в социальных сетях без одежды. Анастасия наделали лишь кружевное нижнее белье и в таком виде предстала перед публикой. Пышные формы артистки привели представителей мужского пола в восторг.

Стоит отметить, что кружева неплотно прикрыли роскошный бюст звезды нашумевшего в свое время телесериала "Универ", так что все желающие получили возможность рассмотреть самые сокровенные уголки тела знаменитости. Впрочем, засветившую лишнее Анастасию этот пикантный факт явно не смущает.

Фото: соцсети

Соблазнительный образ артистка дополнила ярким макияжем: подведенные алой помадой губы выглядят очень притягательно. Поклонники знаменитости всегда рады полюбоваться ее идеальными формами.

К слову, ранее Ярушин и Хилькевич подняли на смех Самбурскую за скандал с деньгами

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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