Ярушин и Хилькевич подняли на смех Самбурскую за скандал с деньгами

Артистка заломила цену за свои таланты

Для поклонников нашумевшего в свое время сериала "Универ" наступили счастливые времена – скоро на экраны выйдет продолжение популярного проекта. Почти все артисты снова приняли участие в съемках. К сожалению, большие денежные аппетиты заставили Анастасию Самбурскую отказаться от проекта. Ее позицию подняли на смех бывшие коллеги по сериалу Станислав Ярушин и Анна Хилькевич.



Сейчас в российской столице кипит активная работа, идут съемки, совсем скоро первые серии нового сезона выйдут на телеэкраны. Погруженные с головой в работу артисты часто выходят на связь с поклонниками в социальных сетях, комментируют рабочие процессы, а также не забывают высказываться друг о друге.



Недавно Хилькевич и Ярушин решили вспомнить о бывшей коллеге по сериалу. Анна уточнила у Станислава, скучает ли он по Анастасии. Артист решил, что в этом вопросе можно обойтись без лишней деликатности и прямо объявил, что ничуть не жалеет об отказе Самбурской играть в продолжении телесериала. Как известно, Анастасия запросила слишком много денег за свою работу, что не устроило руководство проекта. Скандально большие аппетиты актрисы активно обсуждали в Сети.

"Не скучаю я по Самбурской! Так сложилось, такова жизнь. Ничего страшного. Мне все равно, если есть. А нет, так и нет. Я считаю, что не бывает незаменимых людей, все равно что-то да придумают", – посмеялся актер над коллегой.

К слову, недавно фурор в социальных сетях произвело откровенное фото Анастасии Самбурской с двумя мужчинами в постели.

