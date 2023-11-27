Настасье Самбурской нанес травму низкорослый мужчина

Актриса рассказала, как пострадала на свидании с парнем небольшого роста

Актриса Настасья Самбурская стала знаменитой в России после сериала "Универ", где она сыграла персонажа Кристину Соколовскую. Артистка призналась, что однажды на романтическом вечере с низкорослым мужчиной ей нанесли тяжелую травму.

На своей странице в социальной сети Настасья рассказала, как еще будучи подростком, согласилась на свидание с юношей, который нанес ей сильную обиду.

К тринадцатилетней Настасье подошел невысокий мальчишка и предложил встречаться. Девочка обрадовалась и пришла на встречу. Но на первом же свидании новоявленный кавалер отказался встречаться с избранницей, потому что та оказалась слишком высокорослой для него. Самолюбие юноши не вынесло разницы в росте, и он ушел.

"Это у меня вызвало психологическую травму", – вспоминает актриса.



Рост Самбурской с тех пор не изменился, а вот фигура при 177 сантиметрах более чем аппетитная: вес девушки не превышает 58 килограммов. Для сохранения сочной фигуры актриса постоянно ходит в тренажерный зал и соблюдает строгую диету, в которой под запретом спиртное, сладости и выпечка.

Ранее мы писали, что актриса оправилась от избиений бывшего мужа и ныне выглядит прекрасно: от побоев не осталось ни малейших следов.

