"Секс-бомба": Самбурская в купальнике взорвала Сеть новым снимком

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Новое фото, выложенное Настасьей Самбурской, произвело на публику эффект "бомбы". Сеть "взорвалась" новым снимком с горячим снимком звезды, который оказался куда откровеннее предыдущих.
36-летняя красотка, кажется, стала еще краше и сексуальнее. Настасья выложила фото со своим роскошнейшим телом – по всей видимости, звезда в тот момент отдыхала на одном из солнечных курортов.
На том самом снимке Настасья позирует в купальнике с весьма высоким вырезом на бедрах. Публика была просто в восторге: Самбурскую уже успели засыпать тысячами восторженных комментариев по поводу ее невероятных эротичных изгибов.
В подписи к публикации Настасья раскрыла свои планы на приближающийся Новый год, признавшись, что ночь ей, кажется, придется на этот раз провести в самолете.
А ранее Настасья выкладывала в Сеть снимки в дико сексуальном образе в корсете и черных чулках.
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