"Секс-бомба": Самбурская в купальнике взорвала Сеть новым снимком

"Секс-бомба": Самбурская в купальнике взорвала Сеть новым снимком
Настасья Самбурская. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Красотка превзошла сама себя

Новое фото, выложенное Настасьей Самбурской, произвело на публику эффект "бомбы". Сеть "взорвалась" новым снимком с горячим снимком звезды, который оказался куда откровеннее предыдущих.

36-летняя красотка, кажется, стала еще краше и сексуальнее. Настасья выложила фото со своим роскошнейшим телом – по всей видимости, звезда в тот момент отдыхала на одном из солнечных курортов.

На том самом снимке Настасья позирует в купальнике с весьма высоким вырезом на бедрах. Публика была просто в восторге: Самбурскую уже успели засыпать тысячами восторженных комментариев по поводу ее невероятных эротичных изгибов.

Фото: соцсети

В подписи к публикации Настасья раскрыла свои планы на приближающийся Новый год, признавшись, что ночь ей, кажется, придется на этот раз провести в самолете.

А ранее Настасья выкладывала в Сеть снимки в дико сексуальном образе в корсете и черных чулках.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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