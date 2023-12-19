"Секс-бомба": Самбурская в купальнике взорвала Сеть новым снимком

Красотка превзошла сама себя

Новое фото, выложенное Настасьей Самбурской, произвело на публику эффект "бомбы". Сеть "взорвалась" новым снимком с горячим снимком звезды, который оказался куда откровеннее предыдущих.

36-летняя красотка, кажется, стала еще краше и сексуальнее. Настасья выложила фото со своим роскошнейшим телом – по всей видимости, звезда в тот момент отдыхала на одном из солнечных курортов.

На том самом снимке Настасья позирует в купальнике с весьма высоким вырезом на бедрах. Публика была просто в восторге: Самбурскую уже успели засыпать тысячами восторженных комментариев по поводу ее невероятных эротичных изгибов.

В подписи к публикации Настасья раскрыла свои планы на приближающийся Новый год, признавшись, что ночь ей, кажется, придется на этот раз провести в самолете.

А ранее Настасья выкладывала в Сеть снимки в дико сексуальном образе в корсете и черных чулках.