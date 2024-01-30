Поргина рассказала о судьбе своих дач в Болгарии после начала СВО

Поргина рассказала о судьбе своих дач в Болгарии после начала СВО
Людмила Поргина. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка владеет несколькими домами за границей

Вдова Николая Караченцова рассказала, что планирует сделать со своей зарубежной недвижимостью. 75-летняя Людмила Поргина владеет двумя дачами в Болгарии и продавать их женщина не собирается. Она рассказала, что в стране хорошо относятся к россиянам, несмотря на события зимы 2022 года, и даже нет проблем с обменом рублей. 

Однако с русофобией в Болгарии встретиться все же пришлось. 75-летняя артистка рассказала, что однажды в ресторане ей нагрубила женщина. Она кричала, чтобы Поргина ехала отдыхать на российские курорты.

"Мы сидели в ресторане, разговаривали, рядом женщина, и вдруг: "Заткнись, дура! Чеши в Сочи!"",  —  вспомнила неприятный инцидент Людмила.

По словам артистки, дома были приобретены, когда был жив ее супруг. Так, в одном коттедже жили Людмила, Николай и их домработница. Во втором доме разместился сын с детьми, который проживает там до сих пор. Актриса рассказывает, что внуки каждый день устраивают в доме концерты и кинопоказы. Именно поэтому недвижимость пока останется во владении Поргиной. 

Напомним, Николай Караченцов скончался в 2018 году. Артист страдал онкологией, в последние дни его жизни болезнь осложнилась двусторонней пневмонией и отказом почек. 

Ранее Юлия Ковальчук покинула Россию после сообщения о покупке дома в Испании. 

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
По теме

Лоза сделал громкое заявление о возвращении Пугачевой в Россию

Автор и исполнитель раскрыл секрет успеха примадонны

В России придумали справедливое наказание для музыкантов из группы "Би-2"

Участники коллектива многих разозлили

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей