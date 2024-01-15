Ярмольник заговорил о конфликте с Михалковым: сыграл Царя

Ярмольник заговорил о конфликте с Михалковым: сыграл Царя
Леонид Ярмольник. Фото: Pavel Kashaev /Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер неожиданно разоткровенничался

Леонид Ярмольник стал главным героем одного из выпусков "Шоу Воли". В интервью он рассказал о приближающемся 70-летии и о новом фильме, в котором сыграл Царя. Ведущий Павел Воля не удержался от шутки и спросил, стоит ли ждать конфликта с Никитой Михалковым, из-за того, что Царя играл не он, как это традиционно сложилось. 

Актер ответил, что он в отличии от Михалкова точно знает, какого Царя он сыграл, так как в этом фильме Царь – это его собственный образ. 

"Я надеюсь, что Никита Сергеевич Михалков не обидится и поймет, о чем я говорю",  —  разоткровенничался актер в эфире шоу.

Ознакомившись с трейлером к фильму, ведущий отметил, что это новый прорыв российской киноиндустрии, и ничего подобного он ранее не видел. 

Известно, что кинолента "Летучий корабль" с Ярмольником в роли Царя, выйдет на экраны в начале марта. Кинокартина снята по одноименной сказке. По сюжету Царь планирует, что дочь станет женой зарубежного богача, а Забава противится, так как влюблена в простого матроса. 

Ранее стало известно, что взбесившийся Мартиросян набросился на Павла Волю прямо в эфире его авторского шоу. 

Источник: Шоу Воли ✓ Надежный источник
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