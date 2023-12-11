Авербух обратился к Эрнсту после закрытия "Ледникового периода" на Первом канале

Фигурист высказался о возможном возвращении проекта на ТВ

Российский хореограф, фигурист Илья Авербух допустил возвращение популярного ледового шоу "Ледниковый период" в эфир Первого канала. Проект довольно долго выходил на первой кнопки, однако спустя пятнадцать лет шоу внезапно сняли с эфира.

Как указал хореограф, ключевое значение здесь имеет воля руководства Первого канала. Поэтому все будет решаться по инициативе самого Константина Эрнста.

Илья выразил благодарность телебоссам, которые, со слов прославленного спортсмена, помогли ему после ухода из спорта обрести себя – и построить карьеру. Без "Ледникового периода" это было бы весьма труднодостижимым делом.

"Огромное спасибо Эрнсту", – высказался Авербух.

Кстати, после нескольких сезонов хореограф с тоской думал, что проект уже потерял всякий смысл. А затем вдруг осознал, что в шоу нужно постоянно создавать нечто новое. Все дело в сменяемости участников – который каждый раз по-разному раскрывают себя для зрителя. Поэтому каждый сезон – явление абсолютно уникальное и самостоятельное.

А ранее телепродюсер Дмитрий Ашуров раскрывал причину закрытия "Ледникового периода" – оказалось, все дело было в рейтингах и колоссальных затратах на этот дорогостоящий проект.