Эрнста поставили перед вопросом о возвращении "Ледникового периода" на ТВ

Эрнста поставили перед вопросом о возвращении "Ледникового периода" на ТВ
Константин Эрнст. Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
О наболевшей теме высказываются члены жюри закрытого шоу

"Ледниковый период" выходит на Первом канале уже семнадцать лет. В прежние времена фигуристы и спортсмены были популярнее звезд, мелькавших на музыкальном телевидении. Татьяна Тарасова прекрасно помнит те времена и с печалью в сердце говорит о программе, которую решили закрыть.

Заслуженный тренер не знает, вернется ли в эфир когда-нибудь "Ледниковый период".

"Я любила это шоу, и я в печали. Но им не распоряжаюсь", – высказалась Тарасова, адресовав вопрос о возобновлении ледового шоу Констатину Эрнсту и Илье Авербуху.

К слову, Татьяну Тарасову Авербух предупредил о закрытии программы и сворачивании съемок лично. Сам, кстати, сообщил, что чувствует ужас и сильное расстройство. А без фигурного катания Татьяна Анатольевна не мыслит самой жизни.

А МИР24 сообщал ранее, что 16-летняя спортсменка по фигурному катанию Софья Самоделкина от тренера Светланы Соколовской перешла в подчинение к Евгению Плющенко. Кстати, Софья теперь выступает за Казахстан.

Источник: Prozvezd ✓ Надежный источник
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