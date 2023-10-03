Эрнста поставили перед вопросом о возвращении "Ледникового периода" на ТВ

О наболевшей теме высказываются члены жюри закрытого шоу

"Ледниковый период" выходит на Первом канале уже семнадцать лет. В прежние времена фигуристы и спортсмены были популярнее звезд, мелькавших на музыкальном телевидении. Татьяна Тарасова прекрасно помнит те времена и с печалью в сердце говорит о программе, которую решили закрыть.

Заслуженный тренер не знает, вернется ли в эфир когда-нибудь "Ледниковый период".

"Я любила это шоу, и я в печали. Но им не распоряжаюсь", – высказалась Тарасова, адресовав вопрос о возобновлении ледового шоу Констатину Эрнсту и Илье Авербуху.

К слову, Татьяну Тарасову Авербух предупредил о закрытии программы и сворачивании съемок лично. Сам, кстати, сообщил, что чувствует ужас и сильное расстройство. А без фигурного катания Татьяна Анатольевна не мыслит самой жизни.

А МИР24 сообщал ранее, что 16-летняя спортсменка по фигурному катанию Софья Самоделкина от тренера Светланы Соколовской перешла в подчинение к Евгению Плющенко. Кстати, Софья теперь выступает за Казахстан.