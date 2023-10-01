Крутой рассказал о встрече с прикованной к креслу Тарасовой

Композитор провел с заслуженным тренером весь день

Композитор Игорь Крутой давно не появляется на публике – и изредка выходит на связь с поклонниками. Однако артист по некоторым причинам совершенно недавно вдруг решил прервать молчание.

Оказывается, маэстро навещал заслуженного тренера Татьяну Тарасову, которая передвигается на инвалидной коляске из-за болей в спине и проблем с суставами. Встреча появилась задушевной: композитор пожелал крепкого здоровья Татьяне Анатольевне, а взамен – напутствие больше заниматься творчеством.

Многие обратили внимание, что Крутой ныне выглядит сильно похудевшим. Бросился в глаза публике и изможденный вид заслуженного тренера.

В сентябре Тарасова приехала на линейку внука в инвалидном кресле, рассказав, что согласилась на каталку из-за проблем с ногой. Однако утверждала, что иных проблем со здоровьем и нее просто нет – и "все хорошо".

Ранее мы писали, что из-за проблем со здоровьем Татьяна Анатольевна неоднократно пропускала съемки "Ледникового периода".