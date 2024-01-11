Утяшева объявила об ожидании третьего ребенка

Известны точные сроки рождения малыша

О своем намерении завести третьего ребенка сообщила Ляйсан Утяшева. Этим заявлением гимнастка поделилась в своих социальных сетях и сообщила точные сроки — стать мамой в очередной раз она планирует до 40 лет, что привело в восторг поклонников.К слову, ждать им осталось недолго. В этом году Ляйсан отметит 39-летие.

Сейчас у гимнастки и Павла Воли двое детей. Сына Роберта она родила в 2013 году, а спустя еще два на свет появилась дочка София. Несмотря на плотный график и нежелание Ляйсан бросать карьеру, спортсменка успевает уделять время семье.

Гимнастка очень ждет третьего ребенка и уверяет, что на ее карьере это никак не скажется. По словам Ляйсан, часто дети ездят на гастроли с родителями, и для их семьи это абсолютная норма.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля – одна из самых гармоничных пар в российском шоу-бизнесе. Супруги не теряют страсть даже спустя 12 лет брака – постоянно признаются друг другу в любви и уверяют, что вместе они самые счастливые.

Ранее 54-летняя Татьяна Буланова сообщила, что мечтает родить своему молодому мужу. Однако на фоне слухов передумала.