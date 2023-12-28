От беглой российской актрисы отказалась собственная мать

От беглой российской актрисы отказалась собственная мать
Варвара Шмыкова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press globallookpress.com
Звезда сериала "Чики" скучает по близким, но возвращаться в Россию не собирается

После начала СВО актриса Варвара Шмыкова с супругом Даниилом Радловым сбежала из России в Германию. На Родине у нее остались мама и отчим, а также пятеро братьев и сестер. Сейчас актриса почти не общается с матерью, отказавшейся принять ее позицию.

Беременная Шмыкова перебралась в Берлин и нашла работу в столичном театре. Постепенно она обросла знакомыми в городе, а о возвращении на Родину не думает. Побег актрисы никто из ее близких не поддержал, что оказалось неприятным и тяжелым сюрпризом для Варвары. Мать и вовсе назвала ее предательницей и общение с дочерью почти прекратилось. Напряженными их отношения были всегда, но в какой-то момент общение потеплело, что оценила Варвара.

Перед отъездом в Германию Шмыкова пришла на мобилизационный пункт, чтобы вместе с матерью, сестрами и братьями проводить отчима, уходящего добровольцем в зону СВО.

"Мне казалось, что ей важно, чтобы я тоже была", – отметила она.

Постепенно актриса освоилась в Берлине, родила второго сына (старший, Корней, родился от первого мужа, кинооператора Евгения Козлова). Шмыкова подчеркнула, что для нее важно было рожать не в России. Артистка призналась, что скучает по Москве и друзьям, оставшимся в столице, но не тоскует.

Ранее мы писали, что сбежавший из России Иван Ургант отыскал способ вернуться на отечественный экран.

*Юрий Дудь признан иноагентом в России

Источник: Проект "вДудь"* ✓ Надежный источник
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