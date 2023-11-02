Известная артистка хлестко врезала беглому Нагиеву

Хореграф и актриса Алла Сигалова неодобрительно отозвалась о фильмах с участием артиста

После февральских событий прошлого года Дмитрий Нагиев, известный по фильмам "Чистилище", "Елки" и сериалу "Каменская", пропал с телевидения: в Сети пишут, что он прочно обосновался за пределами России. О его подходе к выбору работы жестко высказалась режиссер и актриса Алла Сигалова.



Несмотря на отъезд Дмитрия, фильмы и сериалы с его участием довольно регулярно появляются на отечественных киноэкранах. Только 2023 год насчитывает несколько прогремевших премьер с участием экс-ведущего шоу "Голос". Это "Кино про бандитов", "Эскортницы", "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия" и другие довольно известные ленты с участием "уехавшего" актера.

Поговаривают, что Нагиев продолжает навещать Россию, чтобы заработать. Съемки в кино и многочисленные частные проекты, с которых, по слухам, он получает от трех до четырех с половиной миллионов рублей, стоят того, чтобы приезжать. Получается, что Дмитрий Нагиев удобно разместился на двух стульях: сохранил позицию миролюбивого гражданина и не остался без привычных солидных гонораров.

Помимо наездов в Россию на заработки, актер славится еще и неразборчивостью в выборе ролей. Об этом заявила в передаче Валерия Гай-Германика, известная телеведущая. Она намекнула на "высокооплачиваемого персонажа", не потрудившегося перед общением с ней ознакомиться с образцами творчества режиссера.

"Я думаю, что если его взять, то им все равно, у кого сниматься… Вот, например, Нагиев – он снимается в шлаке", – посетовала Валерия.

С ней согласилась гостья передачи Алла Сигалова, известная актриса и хореограф.

"Такие вообще не нужны. Человек, который хочет быть звездой, не снимается в шлаке", – хлестко заметила артистка.

И хотя в интервью Валерии Гай Германике имени Нагиева Алла не назвала, зрители уверены, что артистка таким образом врезала Нагиеву.

Ранее "Утро.ру" писало, что Дмитрий Нагиев обратился с речью к россиянам.

