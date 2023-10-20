"Слишком долго я молчал": Нагиев обратился с пронзительной речью к россиянам

Артист сделал неоднозначные намеки

Дмитрий Нагиев, который по слухам предпочитал проводить время на испанских пляжах, вернулся в Россию. В стране у него появилось сразу несколько деловых предложений, в том числе он впервые за долгое время дал интервью для рекламы автомобилей. В салоне китайского внедорожника артист побеседовал с нейросетью и ответил на ее вопросы.

Нагиев заявил, что рад из-за наличия возможности на сегодняшний день отказаться от какой-то работы. Хотя делать ему это всегда очень сложно. По его словам, к своим годам он доработался настолько, что его узнают буквально во всех уголках мира.

"Нас, ребята, везде много и мы такие бескультурные. Поэтому везде фотоаппарат, без вопросов "А можно сфоткаться?". Да не, зачем спрашивать", – возмутился Дмитрий.

Артист также высказался о своем затяжном молчании в последнее время.

"Столько интересных, сложных, поучительных и гадких событий происходит, что на сегодняшний день я немного приостановил свое общение в социальных сетях. Как, впрочем, вы обратили внимание, и в медийном пространстве", – подчеркнул он.

Нагиев отметил, что с нейросетью он поговорить согласился, поскольку она "бездушная машина" и ему просто захотелось.

"Слишком долго я молчал, и я тебе за это признателен", – отметил артист.

Также Дмитрий Нагиев обратился с пронзительной речью к россиянам после того, как искуственный интеллект попросил его записать наставление для будущих поколений. Это знаменитость порадовало, поскольку подобное означает, что есть еще надежда, что это не все.

"Мы выбрали странный путь. Попробуйте выбрать другой. Путь любви, путь доброты, путь счастья",

– подытожил артист.