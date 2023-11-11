Выступил за СВО и отругал беглых коллег: где сейчас пропавший с ТВ Садальский

Популярный актер в последнее время почти пропал с киноэкранов

Станислав Садальский, известный по фильму "Место встречи изменить нельзя", в последние годы почти пропал с киноэкранов. Чем же сейчас наполнена жизнь известного киноактера?

Звезда советского кинематографа вовсе не бездельничает и не страдает без работы. Весной 2020 года Станислав Садальский начал вести собственный блог в "Живом журнале" и YouTube-канал. Ресурсы он не забрасывает, регулярно пополняя их новым контентом. Помимо этого, он выступает в программах и играет в театре.

Кроме того, актер постоянно появляется на телеэкранах, не чурается общения с блогерами и журналистами, а также нередко выдает мнение по поводу политики и шоу-бизнеса. Зимой он объявил о поддержке спецоперации на Украине, но при этом заступился за актрису Лию Ахеджакову, попавшую под проверку по статье о дискредитации ВС РФ.

Прошелся он с критикой и по Юлии Пересильд, сначала обвинив ее в пьянстве, а потом заявив, что ни на какую МКС актриса для съемок не летала и все "космические" сцены сняты в павильонах и "на компьютере".

В начале этого года Садальский попал в больницу с открывшимся кровотечением. Позже ему поставили диагноз "гипертонический криз", а кроме того обнаружили искривление носовой перегородки и ринит. Чуть позже, весной, он снова оказался на больничной койке, но уже по собственной воле: пришел на обследование.

Ранее мы писали, что Станислав Садальский резко неодобрительно отозвался о неблаговидном поступке в прошлом шахматиста Гарри Каспарова*.

