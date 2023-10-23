Что может заставить Садальского расплакаться

Что может заставить Садальского расплакаться
Станислав Садальский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Актер сделал признание

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский известен своим провокационным поведением. Он нередко оказывается в эпицентре скандалов, потому что не стесняется острых высказываний даже в адрес именитых коллег.

Однако, как оказывается, Станислав Садальский при всей своей жесткости является довольно сентиментальным человеком. Есть вещи, которые могут заставить его расплакаться буквально за несколько секунд.

В частности, актер может пустить слезу, если вспомнит грустные моменты из жизни. Этот прием звезда использует, когда нужно расплакаться в кадре. Он признался, что в начале карьеры даже вспоминал маму в гробу.

"Сейчас – три секунды, я могу тут же обреветься", – похвастался Станислав Садальский.

По его словам, слезы в кадре являются элементом актерской профессии. Артист также подчеркнул, что некоторым его коллегам приходится нюхать нашатырный спирт или резать лук, чтобы заплакать на камеру.

Ранее Садальский рассказал о визите Путина в гости к Добронравову и Пахмутовой.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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