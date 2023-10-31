Отказавшегося поддержать СВО Эрнста разнесли в пух и прах

Отказавшегося поддержать СВО Эрнста разнесли в пух и прах
Константин Эрнст. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press globallookpress.com
Новая инициатива продюсера вызвала пересуды

Фильм "Вызов" стал настоящей сенсацией для российского кинематографа. Проект получил огромную поддержку в медиапространстве, а его главные лица были удостоены важных государственных наград. Продюсер Константин Эрнст называл ленту выдающимся творением, на которое было потрачено много времени, сил и денег.

Но нашумевшая кинокартина, похоже, не встретила понимания и симпатии у многих профессий, так или иначе затронутых в ней. Например, актер Стас Садальский отметил несколько "ляпов": проснувшуюся в невесомости уже накрашенной Юлию Пересильд или сам факт хирургической операции при нулевой гравитации. Подобное вмешательство нереально в силу физических законов.

Как известно, "Вызов" обошелся в более чем миллиард рублей. Вслед за Садальским и другие актеры, космонавты и медики задаются вопросом о целесообразности выделения таких средств на съемки фильма с простым и незатейливым сюжетом. Критик Сергей Соседов, например, напомнил о том, что громадные средства, направленные на фильм, могли бы пойти на социальные программы. А все "космические" сцены вполне можно было снять в павильонах или с помощью технологий спецэффектов.

Тем не менее, "Космическое кино" было давней мечтой Константина Эрнста. Он считает, что подобные картины нужны для укрепления приоритета России в области космоса. А еще они напомнят подрастающему поколению, что быть космонавтом – большая честь и подвиг. Поэтому продюсер настаивает на необходимости снять продолжение. Однако с мечтателем не согласна огромная масса людей, которая требует, чтобы эти деньги пошли на более важное в существующих условиях – например, в поддержку СВО.

Известный актер Станислав Садальский категорически не одобряет очередной проект генерального директора Первого канала Константина Эрнста о съемках второй серии "космической саги".

"Опять миллионы рублей на ветер?! Лучше бы "Роскосмос" лунную станцию удачно запустил! Кинематограф не должен подменять и ретушировать реальность. А потом по ТВ больным детям и на СВО собирают", – разнес он в пух и прах отказавшегося поддержать спецоперацию Эрнста.

Напомним, после выхода на экраны фильма "Вызов" Юлия Пересильд сделала большой скачок в карьере и теперь ее гонорары весьма солидны.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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