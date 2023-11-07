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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГАРРИ КИМОВИЧЕМ КАСПАРОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТАГАРРИ КИМОВИЧА КАСПАРОВА.
Стас Садальский, заслуженный артист РСФСР, полюбившийся россиянам в популярном советском кинохите про Жеглова и Шарапова, оценил поведение шахматиста Гарри Каспарова* как неприемлемое.
Актер назвал Каспарова* отвратительным человеком и вспомнил, как его знаменитый коллега Валентин Гафт очень неприязненно отзывался об этом человеке. Поводом для столь негативного отношения стала история о том, как чемпион бросил знаменитую советскую актрису, которая забеременела от него, и никогда никакого участия в содержании и воспитании ребенка не принимал.
Тогда об этой истории говорили много, вся Москва бурлила, не понимая причин столь неблагородного поступка шахматиста.
"О том, что Каспаров нечистоплотный, про него было давно ясно и всем " – подытожил Садальский.
Он также высказал комментарий на реплику тринадцатого чемпиона мира по шахматам о том, что по родине от не тоскует, но не отказался бы снова приехать в Россию, чтобы наладить ее нормальное состояние. Станислав признался, что "отвратительный человек" недостоин вообще никакого упоминания о нем, а тем более повышенного внимания к его словам.
Напомним, три года назад Гарри Каспаров* требовал срочной и безоговорочной передачи Крымского полуострова Украине.
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