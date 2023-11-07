"Нечистоплотный": почему Гафт никогда не пожимал руку Каспарову

"Нечистоплотный": почему Гафт никогда не пожимал руку Каспарову
Гарри Каспаров. Фото: Russian Archive/Global Look Press globallookpress.com
Актер рассказал, почему Валентин Гафт никогда не подавал руки экс-чемпиону мира по шахматам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГАРРИ КИМОВИЧЕМ КАСПАРОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТАГАРРИ КИМОВИЧА КАСПАРОВА.

Стас Садальский, заслуженный артист РСФСР, полюбившийся россиянам в популярном советском кинохите про Жеглова и Шарапова, оценил поведение шахматиста Гарри Каспарова* как неприемлемое.

Актер назвал Каспарова* отвратительным человеком и вспомнил, как его знаменитый коллега Валентин Гафт очень неприязненно отзывался об этом человеке. Поводом для столь негативного отношения стала история о том, как чемпион бросил знаменитую советскую актрису, которая забеременела от него, и никогда никакого участия в содержании и воспитании ребенка не принимал.

Тогда об этой истории говорили много, вся Москва бурлила, не понимая причин столь неблагородного поступка шахматиста.

"О том, что Каспаров нечистоплотный, про него было давно ясно и всем " – подытожил Садальский.

Он также высказал комментарий на реплику тринадцатого чемпиона мира по шахматам о том, что по родине от не тоскует, но не отказался бы снова приехать в Россию, чтобы наладить ее нормальное состояние. Станислав признался, что "отвратительный человек" недостоин вообще никакого упоминания о нем, а тем более повышенного внимания к его словам.

Напомним, три года назад Гарри Каспаров* требовал срочной и безоговорочной передачи Крымского полуострова Украине.

*признан иноагентом в РФ

Источник: АИФ ✓ Надежный источник
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