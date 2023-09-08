Скандал в Голливуде: молодая любовница бросила 83-летнего Аль Пачино после родов

Общественность сочла 29-летнюю пассию актера охотницей за деньгами

Недолго продлился роман 83-летнего Аль Пачино с молодой возлюбленной Нур Альфаллах. Девушка бросила знаменитого на весь мир актера после родов. Три месяца назад она родила от звезды фильма "Крестный отец" сына. Теперь Альфаллах требует полной физической опеки над ребенком с "разумным посещением" для отца.

Нур обещает суду позволить Пачино дать право голоса в вопросах, которые связаны с образованием, религией и медицинским лечением сына. Кроме того, девушка требует у актера оплаты всех судебных издержек, а также алиментов, размер которых пока не уточняется.

Интересно, что общественность скептически относится к Альфаллах. Говорят, 29-летняя пассия Аль Пачино – охотница за деньгами. Мол, она будет использовать сына ради вытягивания из актера денег. На эту мысль наводят прошлые романы девушки со знаменитыми пожилыми артистами. Например, известно, что Нур встречалась с музыкантом Миком Джаггером и актером Клинтом Иствудом.

Ранее российский актер Юрий Стоянов своим модным образом напомнил публике Аль Пачино. Звезду "Городка" было сложно узнать. Подробнее об этом писало "Утро.ру".