"Как Аль Пачино": дерзкий образ Стоянова поразил публику

От 67-летнего актера такой смелости никто не ожидал

Актер Юрий Стоянов решил попозировать в необычном образе и вписаться в круг "молодых" селебрити. К слову, сам шоумен подчеркивает, что и молодежь больше интересуется звездами старшего поколения – и звезда "Городка", воспользовавшись случаем, решил повысить интерес к артистам за 60.

Стоянов, которому в следующем году исполняется 67 лет, неожиданно для всех решил примерить на себя рваные голубые джинсы, а также свободное пальто графитового цвета. Стильный Юрий дополнил свой шикарный образ темными очками.

Самому артисту внимание к его персоне, конечно, льстит – сам замечает, что ролики на YouTube набирают к миллиону и больше просмотров.

А поклонники артиста поддержали авантюру – кое-кто и вовсе заявил, что Стоянов напоминает Аль Пачино. А другие и вовсе не узнали героя.

К слову, знаменитости возраст вовсе не помеха – напротив, с годами Юрий все чаще приковывает к себе внимание медиа, завоевывая любовь и признательность поколений. Экспериментирует с самыми разными жанрами в многочисленных амплуа, не испытывая страха к непривычному, новому формату.

Ранее Стоянов сделал заявление о своей национальности.