Не украинец: Стоянов сделал заявление о своей национальности

Знаменитость отметил, что и русский он только наполовину

Юрий Стоянов был рожден в Одессе, однако, как оказалось, украинских корней в его родословной нет. Мама Евгения Леонидовна работала в школе, преподавала украинский язык, но, несмотря на это, была русской. А вот отец Николай Георгиевич был гинекологом – только по происхождению являлся болгаром.

Артист в интервью рассказал, что определить его национальность условно можно по фамилии – "стоян" значит "стоять". Его предки были в числе богар из Бессарабии, которая присоединилась к Российской империи.

"Я наполовину болгарин, наполовину русский", – говорит о себе сам актер.

Мать Стоянова, по слухам, до сих пор живет в Одессе. Однако ни в одном интервью после начала СВО он не рассказывал о ее судьбе. Раньше артист активно помогал матери, стараясь обеспечить ее жизнь на пенсии, поскольку выплаты от государства были скудными.

Отец актера ушел из жизни еще в 1993 году.