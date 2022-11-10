Жена отреагировала на новости о смерти Стоянова

Жена отреагировала на новости о смерти Стоянова
Фото: pixabay.com
Мужчина принимал запрещенные препараты

В Москве на 49-ом году жизни умер актер Андрей Стоянов, который известен зрителям по проектам "Час Волкова", "Кодекс чести", "Склифософский" и другим. Его нашли в собственной квартире без сознания, а прибывшие на место врачи скорой помощи констатитровали смерть. 

По предварительной информации, причиной кончины стало злоупотребление запрещенными препаратами. Его бывшая жена порноактриса Елена Беркова признавалась, что Стоянов употреблял наркотики.

Журналисты "Пятого канала" связались с ней, чтобы уточнить обстоятельства гибели, однако она отметила, что их не знает.

"Мы развелись пять лет назад и не общались",

– объяснила актриса.

Источник: Пятый канал
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