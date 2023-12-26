Сбежавший из России Ургант нашел способ вернуться на экран

Он станет участником очередного телепроекта

Иван Ургант станет частью проекта "Первый Новый год". Об этом в своих социальных сетях рассказал Константин Анисимов, автор шоу. Он написал, что приготовил для зрителей очередную сенсацию и выложил фотографию с картонным Ургантом. Сбежавший из России ведущий свое участие словами не подтвердил, а лишь продублировал пост с картонной фигурой у себя в аккаунте. Стало быть, держит интригу.

По словам Анисимова, в шоу соберут молодых начинающих артистов, чтобы они смогли выступить со старожилами российской сцены – Бастой, Полиной Гагариной и другими.

Иван Ургант после ухода с телевидения старается регулярно появляться на различных мероприятиях. Например, совсем недавно телеведущий провел аукцион благотворительного фонда “Друзья”, членом которого он числится давно. Среди обеспеченных гостей разыгрывали разные призы: экскурсии, билеты на различные шоу. Фонду удалось собрать порядка 17 миллионов рублей.

Ранее отец Урганта сообщил, что у него большие неприятности с квартирой в Санкт-Петербурге.