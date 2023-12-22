Большие проблемы: Ургант бьет тревогу перед журналистами

Актер Андрей Ургант, отец телеведущего Ивана, рассказал, что у него возникли большие проблемы из-за квартиры в Санкт-Петербурге. Некоторое время назад к нему обратились соседи снизу, которые пожаловались, что знаменитость их затопил. Артист срочно приехал домой, чтобы выяснить подробности. И прихватил с собой сотрудников СМИ.

Ургант осмотрел свое жилье, заметив желтые разводы на потолке возле люстры. Внизу на полу лежал вздутый от влаги ламинат, через который жидкость, видимо, и попала к соседям.

Артист осмотрел квартиру снизу, увидел там следы от недавнего проишествия и пообщался с пострадавшими. Что делать в такой ситуации он до конца не понимает. По мнению знаменитости, протечка могла произойти по вине коммунальщиков, которые повредили крышу во время уборки льда и снега.

Ургант бьет тревогу перед журналистами, поскольку полагает, что жалобы на коммунальные службы не приведут к какому-либо результату, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Подобные инциденты были у них в доме до этого уже четыре раза.

Ранее сообщалось, что Эрнст тайно послал телеведущего Ивана Урганта учиться за границу.