Большие проблемы: Ургант бьет тревогу перед журналистами

Большие проблемы: Ургант бьет тревогу перед журналистами
Фото: кадр "Вечерний Ургант", Первый канал

Актер Андрей Ургант, отец телеведущего Ивана, рассказал, что у него возникли большие проблемы из-за квартиры в Санкт-Петербурге. Некоторое время назад к нему обратились соседи снизу, которые пожаловались, что знаменитость их затопил. Артист срочно приехал домой, чтобы выяснить подробности. И прихватил с собой сотрудников СМИ.

Ургант осмотрел свое жилье, заметив желтые разводы на потолке возле люстры. Внизу на полу лежал вздутый от влаги ламинат, через который жидкость, видимо, и попала к соседям.

Артист осмотрел квартиру снизу, увидел там следы от недавнего проишествия и пообщался с пострадавшими. Что делать в такой ситуации он до конца не понимает. По мнению знаменитости, протечка могла произойти по вине коммунальщиков, которые повредили крышу во время уборки льда и снега.

Ургант бьет тревогу перед журналистами, поскольку полагает, что жалобы на коммунальные службы не приведут к какому-либо результату, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Подобные инциденты были у них в доме до этого уже четыре раза.

Ранее сообщалось, что Эрнст тайно послал телеведущего Ивана Урганта учиться за границу.

Источник: 78.ru
По теме

Вайкуле жестко осадила патриотку Гагарину

Артистке не понравилось, что та перепела Пугачеву

Сергей Лавров указал Земфире* на дверь: концертов в России не дождется

На родине артистке не рады

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей