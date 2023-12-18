Известный продюсер заступился перед россиянами за безработного Урганта

Шоумен просит дать коллеге второй шанс

Популярный телеведущий Иван Ургант – весьма талантливый человек. Поэтому и телевидение, и аудитория в лице россиян много теряет от его отсутствия на экранах, считает продюсер Иосиф Пригожин.

Как считает шоумен, каждый временами ошибается. Поэтому Ивану необходимо дать второй шанс. Ведь Ургант, утверждает Иосиф, никогда не делал высказываний против родной страны и боевых действий.

"Наверняка телезрители будут рады", – считает супруг Валерии.

Напомним, Иван Ургант перестал появляться на телеэкранах после известных всем событий в феврале 2022 года. "Вечерний Ургант" перестал выходить в эфир по решению руководства Первого канала, которое решило сделать упор на общественно-политические ток-шоу вместо развлекательного контента. Прямых политических заявлений Ургант не делал – опубликовал лишь в соцсетях черный квадрат, который не стал подписывать. А в ноябре выступил на концерте в Эмиратах, заявив, что любит родную страну.

А буквально недавно Ургант публично пожаловался на отсутствие работы. Во время одного из публичных мероприятий Иван заявил, что откликается практически на каждое предложение.

Ранее "Утро" рассказывало о скандале, который произошел в МГИМО, когда сотрудник института пригласил ведущего на лекцию – как утверждают ряд СМИ, без согласования со стороны руководства.