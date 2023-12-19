Куда пропал исчезнувший с ТВ Гудков из команды Урганта

Куда пропал исчезнувший с ТВ Гудков из команды Урганта
Александр Гудков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Шоумен уже успел отметиться парой громких скандалов за последние полтора года

Российский комик и телеведущий Александр Гудков стал известен зрителям после участия в КВН и съемок в "Вечернем Урганте", а также женском "Камеди". Однако последние полтора года Александра давно нет "в телевизоре" – с того момента, как Первый канал отказался от показа "Вечернего Урганта".

Спустя год шоумен рассказал, что считает возможным возвращение "Вечернего Урганта" в эфир. Однако для этого нужно "долбиться" – причем постоянно.

С февраля 2022 года Гудков постоянно выезжал из России – за ее пределами он постоянно вел мероприятия и различные мероприятия. Профессиональная деятельность дома сильно сошла на "нет" – артист также, как и его коллега по цеху Иван Ургант, отметился в соцсетях тем же самым черным квадратом. И сообщил, что ему стыдно за то, что он родился 24 февраля. Позднее, правда, удалил пост.

На деятельность Александра обращали внимание российские общественники. Глава ФПБК Виталий Бородин утверждал, что тот принимает участие в благотворительных концертах в помощь гражданам Украины – и по этому поводу призывал компетентные органы проверить его на предмет финансирования ВСУ.

В прошлом году, кстати, Александр оскандалился, спародировав SHAMAN. Версию оригинала "Я русский" комик переиначил на "Я узкий". Позднее, в ответ на попытки общественников возбудить на него уголовное дело по 282 статье УК назвал последних "мерзкими доносчиками". К слову, сам Ярослав Дронов спокойно отреагировал на пародию – лишь заявил, что случай говорит о популярности его песни.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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