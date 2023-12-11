Новая выходка Гудкова привела в ярость россиян: "Мерзкая пародия"

Новая выходка Гудкова привела в ярость россиян: "Мерзкая пародия"
Александр Гудков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
Люди считают, что бездарный комик пытается "хайпить" на чужих талантах

Многие артисты, прежде вызывавшие искреннее уважение у публики, с началом СВО стали поливать страну и своих бывших соотечественников грязью. Некоторые из них были занесены в список иноагентов. Сейчас россияне подозревают, что в ближайшем будущем такая участь ждет и скандально известного Александра Гудкова.

Эксцентричный комик Александр Гудков продолжает привлекать к себе внимание спорными выходками. Например, он провел фотосессию на кладбище, переодевался в женское платье с париком или пародировал песню "Я русский" певца SHAMAN со словами "я узкий".

После прошлогоднего скандала артист перебрался в Прибалтику, откуда продолжает выезжать с гастролями в Россию. Однако недавно Гудков опубликовал видеопоздравление на украинском языке, что окончательно взбесило российскую общественность.

В октябре 2022 года было поручено проверить Гудкова вместе с рядом других деятелей культуры на дискредитацию российской армии и финансирование ВСУ. Однако пока статус иноагента ему не присвоен.

Многие пользователи Интернета выражают удивление и возмущение подобной "вседозволенностью" комика. Его выходки продолжают раздражать и злить людей.

"Даже обсуждать эту мерзкую пародию не хочется. Своего у Гудкова – ни таланта, ни личного творчества – нет", "Ум у тебя узкий, Гудков", "Зависть – вот, что правит Гудковым", – пишут пользователи в комментариях к его пародиям.

Ранее сообщалось, как Гудков надругался над российским флагом.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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