Новая выходка Гудкова привела в ярость россиян: "Мерзкая пародия"

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Многие артисты, прежде вызывавшие искреннее уважение у публики, с началом СВО стали поливать страну и своих бывших соотечественников грязью. Некоторые из них были занесены в список иноагентов. Сейчас россияне подозревают, что в ближайшем будущем такая участь ждет и скандально известного Александра Гудкова.
Эксцентричный комик Александр Гудков продолжает привлекать к себе внимание спорными выходками. Например, он провел фотосессию на кладбище, переодевался в женское платье с париком или пародировал песню "Я русский" певца SHAMAN со словами "я узкий".
После прошлогоднего скандала артист перебрался в Прибалтику, откуда продолжает выезжать с гастролями в Россию. Однако недавно Гудков опубликовал видеопоздравление на украинском языке, что окончательно взбесило российскую общественность.
В октябре 2022 года было поручено проверить Гудкова вместе с рядом других деятелей культуры на дискредитацию российской армии и финансирование ВСУ. Однако пока статус иноагента ему не присвоен.
Многие пользователи Интернета выражают удивление и возмущение подобной "вседозволенностью" комика. Его выходки продолжают раздражать и злить людей.
"Даже обсуждать эту мерзкую пародию не хочется. Своего у Гудкова – ни таланта, ни личного творчества – нет", "Ум у тебя узкий, Гудков", "Зависть – вот, что правит Гудковым", – пишут пользователи в комментариях к его пародиям.
Ранее сообщалось, как Гудков надругался над российским флагом.
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