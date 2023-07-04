"Пара миллионов лишними не будут": поддержавший ВСУ Гудков зарабатывает на российских детях

Александр Гудков вернулся в Россию для того, чтобы неплохо заработать

Александр Гудков, бывший некогда звездой Первого канала, после начало спец операции проявил себя совершенно не так, как того ожидали его поклонники. Спецоперацию он осудил, россиян высмеял, а про голос нынешних времен певца SHAMAN и вовсе сочинил оскорбительную песню.

Но и на этом он не остановился. Оказавшись на одном из музыкальных концертов в Стамбуле, Гудков во всеуслышанье поддержал ВСУ и призвал каждого неравнодушного отправить деньги в бюджет вражеской армии.

Но, судя по всему жизнь заграницей оказалась слишком затратно и для Александра Гудкова, ведь в начале он появился показушно-патриотической футболке с надписью "Россия", а теперь тихой сапой стал вновь проводить мероприятия в стране, которую неоднократно обзывал.

Из социальных сетей стало известно, что Гудков зарабатывает на российских детях: на днях он провел выпускной для студентов столичной "Сеченовки", что стало поводом для громкого скандала.

Забавно и то, что как пресс-служба учебного заведения отрицает присутствие Александра Гудкова на мероприятии, в то время как социальные сети юных гостей наполнены фотографиями с юмористом. Вторят им и организаторы: в присутствии экс-любимчика публики страшного ничего нет. Но лишь на их взгляд.

"Прокуратура разберется", "Человек, который оскорбляет РФ, зарабатывает здесь деньги, а Вы ему активно помогаете", "Деньги же не пахнут, правда? Пару миллионов лишними не будут", – набросились патриоты на оскандалившегося Александра Гудкова.

