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Александр Гудков, бывший некогда звездой Первого канала, после начало спец операции проявил себя совершенно не так, как того ожидали его поклонники. Спецоперацию он осудил, россиян высмеял, а про голос нынешних времен певца SHAMAN и вовсе сочинил оскорбительную песню.
Но и на этом он не остановился. Оказавшись на одном из музыкальных концертов в Стамбуле, Гудков во всеуслышанье поддержал ВСУ и призвал каждого неравнодушного отправить деньги в бюджет вражеской армии.
Но, судя по всему жизнь заграницей оказалась слишком затратно и для Александра Гудкова, ведь в начале он появился показушно-патриотической футболке с надписью "Россия", а теперь тихой сапой стал вновь проводить мероприятия в стране, которую неоднократно обзывал.
Из социальных сетей стало известно, что Гудков зарабатывает на российских детях: на днях он провел выпускной для студентов столичной "Сеченовки", что стало поводом для громкого скандала.
Забавно и то, что как пресс-служба учебного заведения отрицает присутствие Александра Гудкова на мероприятии, в то время как социальные сети юных гостей наполнены фотографиями с юмористом. Вторят им и организаторы: в присутствии экс-любимчика публики страшного ничего нет. Но лишь на их взгляд.
"Прокуратура разберется", "Человек, который оскорбляет РФ, зарабатывает здесь деньги, а Вы ему активно помогаете", "Деньги же не пахнут, правда? Пару миллионов лишними не будут", – набросились патриоты на оскандалившегося Александра Гудкова.
Президент раскритиковал организацию