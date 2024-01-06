Кучера рассказал о реакции жены на постельные сцены с его участием

Актер неоднократно предстает перед камерой в эротических эпизодах, однако его жена нашла решение проблемы

Актерская профессия нередко приводит Оскара Кучеру в постель к разным женщинам. Это не может нравиться его жене, однако Юлия нашла способ избавить себя от чувства ревности. Артист признался, как супруга справляется с неприятными ощущениями от таких нюансов работы мужа.

Телеведущий и актер Оскар Кучера женат в третий раз. Его половинка придумала способ не ревновать мужа, участвующего в пикантных сценах с другими женщинами. Юлия просто не смотрит фильмы, где муж на экране укладывает в постель красоток-актрис.

"Поцелуи, постельные сцены – это моя работа, – отметил актер.



Кучера поведал, что ему лучше работается, когда партнерша нравится. По его словам, целовать перед камерой человека, который неприятен, очень тяжело. Однако профессионал в нем отделяет рабочее и личное. Он рассказал, что порой симпатия граничила с влюбленностью, но имена зацепивших его партнерш не назвал.

Идеальным мужем Кучера себя не считает. Его роман с Юлией начался еще в период брака с прежней женой Майей Марковой. Поэтому, узнав о беременности, Юлия ушла из его жизни, не желая разрушать брак Оскара, и объявилась только после развода.

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