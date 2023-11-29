"Не разочаровал": известный актер рассказал об интиме с Гузеевой

Знаменитость поделился впечатлениями от совместной работы с бывшей однокурсницей

Андрей Лыков, исполнитель роли Казановы в сериале "Улицы разбитых фонарей" недавно снимался в комедии "Теща", где сыграл роль мужа героини Ларисы Гузеевой. Одна из совместных сцен была откровенно эротической. Актер выразил надежду, что не обманул надежд бывшей однокурсницы во время рабоиы.

Ольга Николаевна, которую играет бывшая "Лариса Огудалова", волевая женщина, так что ужиться с ней мог только подкаблучник, которого блестяще сыграл Лыков. Сыграть интим на камеру профессиональные актеры смогли на отлично. Стеснений, по словам Лыкова, не испытывал никто из пары, поскольку Андрей и Лариса знакомы еще с института. К тому же режиссер относился к артистам бережно и откликался на пожелания в течение съемочного процесса, так что проблем при съемке столь тонкого эпизода в принципе не возникло.

"Надеюсь, что я ее не разочаровал", – с улыбкой рассказал Лыков об интиме с Гузеевой.

Правда, в отличие от давнего знакомого "Казановы", с юмористом Харламовым Гузеевой пришлось нелегко. Они много лет были в ссоре, Гарик выкладывал видеоколлажи из программы "Давай поженимся". В итоге, как пишет "Пятый канал", благодаря совместной съемке в фильме топор войны ссорившиеся зарыли и помирились.

Ранее мы писали, что Вячеслав Макаров отказался заменять Ларису Гузееву в роли ведущего шоу "Давай поженимся", потому что лично ему ближе музыкальный формат, нежели тот, в котором создана передача о сватовстве.

