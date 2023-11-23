Макаров из "Маски" объяснил отказался заменять Гузееву в "Давай поженимся!"

Макаров из "Маски" объяснил отказался заменять Гузееву в "Давай поженимся!"
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лариса Гузеева ведет свадебное шоу на Первом канале с 6 октября 2008 года. Но не пора ли ей уступить дорогу молодым и красивым?

Выходца КВН Вячеслава Макарова считают одним из самых перспективных молодых ведущих на отечественном телевидении. Шоу "Маска", которое он ведет на НТВ, показывает высокие рейтинги уже несколько сезонов.

В этой связи в кулуарах "Останкино" даже стали поговаривать, что, мол, 34-летний Макаров вполне мог бы успешно заменить 64-летнюю Гузееву в популярном свадебном шоу Первого канала. В нем, напомним, герой поочередно встречается с тремя невестами или женихами, а в конце программы делает выбор: с кем из них он хотел бы продолжить отношения.

"Нет, ток-шоу мне не очень интересны, – объяснил Макаров свой отказ заменять Гузееву. – Мне ближе музыкальный формат, и хочу в нем продолжать работу. Не буду я участвовать и во всяческих ледовых шоу, как делают мои коллеги – боюсь холода (смеется)".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Ранее Макаров заявил, что мог бы при необходимости заменить Маслякова в "КВН". "Я слежу за командами клуба, узнаю, что сейчас актуально, вижу, какие появляются новые талантливые люди. И я даже понимаю, кто из них потом пойдет дальше и заявит о себе сольно, – пояснил Вячеслав. – Я смог бы поддерживать правильный настрой как у зрителей, так и у жюри".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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