Артистке не понравилось выступление участницы

Лариса Гузеева известна публике своим характером – артистка не боится говорить все открыто, за что одни ее очень любят, а другим она не по духу. При этом звезда отмечает, что она такая, как есть и меняться не планирует.

Недавно она высказывалась о своем коллеге Гарике Харламове, с которым раньше у нее были напряженные отношения. Звезда сделала признание о аутизме у юмориста, из-за которого, по ее словам, он задерживал съемки на 8-9 часов, а после приходил и отрабатывал на максимум за оставшиеся 25 минут смены. После совместной работы знаменитость заявила, что поменяла отношение к артисту, и теперь между ними взаимная любовь.

Вскоре после этого заговорившая об аутизме Гузеева устроила скандал на шоу. Она раскритиковала участницу, которая исполнила песню Анны Asti "Девочка, танцуй!". Оказалось, что актриса очень любит композицию и с ней у нее связаны важные воспоминания о дочери. Исполнительница, по ее мнению, не смогла передать весь трагизм, заложенный авторами в произведение, сообщает телеканал "360".

"Вы что-то такое просайгачили по сцене. Я сидела и злилась", – сказала она.

При этом с оценкой Ларисы Гузеевой не согласились другие члены жюри, которым выступление девушки понравилось. Они заявили, что песню можно исполнить по-разному: как трагично, так и задорно, поскольку этому способствует ее формат.

Ранее Лариса Гузеева оправдалась перед россиянами за свою поездку в Израиль.