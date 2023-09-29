Гузеева оправдалась перед россиянами за поездку в Израиль

Отдыхать дома Лариса не стала

Телеведущая Лариса Гузеева готовится к осеннему отпуску – по старой доброй традиции, за пределы России. На этот раз актриса сообщила, что собирается побывать в Израиле.

Перед самим полетом знаменитость заявила, что любимая подруга преподнесла ей в качестве подарка костюм белого цвета – обновка пришлась Ларисе по вкусу.

А Израиль Гузеева облюбовала не только из-за теплой погоды – звезда спешит отдохнуть к подруге, Эвелине Бледанс, которая загорает на солнце и ждет коллегу из Первого канала.

Звезда "Жестокого романса" сообщила, что не желает собирать в поездку чемоданы ненужной одежды – только все самое необходимое для отдыха в жаркой стране на морском побережье.

Напоследок Гузеева выразила надежду, что поклонники не станут принимать ее "за городскую сумасшедшую", так как преподнесенный костюм чем-то похож на пижаму. Однако ничего удобнее и комфортнее Ларисе не представить для поездки в Израиль.

А Бледанс находится в Израиле уже несколько дней – проводит время с 28-летним сыном Николаем.

Не так давно Лариса поведала о первой встрече с Людмилой Гурченко в гримерке – молодой и зеленой актрисе было в тот момент не по себе от поведения звезды советского кино, которая тут же начала раздавать указания.