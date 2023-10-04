Вызывающее поведение дочери Гузеевой объяснил сексолог

Эксперт поделился своим мнением

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева в 64 года добилась больших творческих успехов. Знаменитая актриса театра и кино параллельно также занимается общественной деятельностью.

Конечно, многие россияне знают звезду прежде всего как ведущую скандальной программы "Давай поженимся!", а не как талантливую актрису. Кроме того, она дебютировала в музыкальном проекте "Голос 60+", заменив в роли ведущей Дмитрия Нагиева. Впрочем, не все поклонники проекта приняли артистку.

Критике со стороны публики недавно подергалась и дочь звезды Ольга Бухарова. Негативные реакции были связаны не с творчеством, а с внешностью наследницы телеведущей.

Дочь Ларисы Гузеевой когда-то страдала из-за лишнего веса и предпочитала неформальные образы. Однако после похудения девушка разделась до нижнего белья и продемонстрировала публике свою фигуру.

С чем было связано ее вызывающее поведение, объяснила сексолог Александра Миллер. Она отметила в интервью "Пятому каналу", что наследница артистки пыталась что-то доказать всему обществу.

"Посмотрите на мою фигуру! Закрыли все рты!". В таком контексте она выложила фотографии", – уверена эксперт.

При этом она подчеркнула, что если бы дочери Ларисы Гузеевой было бы плевать на мнение окружающих, она не стала бы публиковать откровенные снимки.

Ранее Лариса Гузеева оправдалась перед россиянами за поездку в Израиль.