Секреты успеха в интимной жизни: Семенович назвала способ спастись от измен

Секреты успеха в интимной жизни: Семенович назвала способ спастись от измен
Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Популярная певица резко возражает против излишней сдержанности и ратует за разнообразие в постели

На вопрос, нормально ли пристрастие мужчин к фильмам 18+, певица Анна Семенович ответила, что совершенно ничего плохого в таких просмотрах нет. 45-летняя звезда эстрады изумилась вопросу подписчицы и негативной оценке, прозвучавшей в формулировке.

Семенович уверена, что смотреть "кино для взрослых" – совершенно нормально для мужчин. Им свойственны эротические фантазии, и многие воспринимают такие ленты как разнообразие. Если при этом мужчина не изменяет, значит, опасности такие фильмы не несут.

Напротив, популярная певица посоветовала подписчицам хотя бы иногда смотреть подобные киноленты в компании их половинок, передает "Пятый канал". Она считает, что это может подогреть обоих и пробудить в них эротическую фантазию. Также Семенович рекомендует ролевые игры, вносящие разнообразие в интимную жизнь пары.


Звезда рассказала, что не раз встречала истории про то, как не позволяющие себе раскованности и свободы в постели женщины потом горько оплакивают разрушенные отношения и поражаются внезапным изменам. Также Анна призналась, чего боится лично она.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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