Почему у древних ацтеков интим был тесно связан с наказанием

Народ очень строго относился к этой сфере жизни

Древние ацтеки уважали красоту человеческого тела, но вместе с тем, когда дело доходило до интимных отношений, фривольности были непозволительны. Довольно часто за неодобряемым поведением следовало суровое наказание.

В культуре ацтеков секс был нужен исключительно для деторождения, а получение удовольствий от процесса – запретный плод. Например, любая связь вне брака была категорически запрещена. Семьи было положено создавать по рекомендации свах, а до тех пор и девушки, и юноши были обязаны отказываться от плотских утех. Тех, кто нарушал запрет – жестоко избивали или оставляли ожоги.

Самоудовлетворение тоже было недопустимым. За это человек мог получить наказание в виде втирания в гениталий острого перца.

Однополые отношения карались с особой жестокостью – как правило, после этого провинившиеся не выживали. Также секс связывали с несчастьями. Например, тяжелыми болезнями.

Ученые полагают, что такие взгляды древних ацтеков были продиктованы их опасениями, что любая крайность может нарушить мировое равновесие.